Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde lokanta işleten Suriye uyruklu Mehmet Bekir (23), tartıştığı İsmail Ç. tarafından bıçaklandı.
ŞANLIURFA'nın Suruç
ilçesinde lokanta işleten Suriye
uyruklu Mehmet Bekir
(23), tartıştığı İsmail Ç. tarafından bıçaklandı. Bekir ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi
11 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede lokanta işleten Suriyeli Mehmet Bekir ile İsmail Ç. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce İsmail Ç., yanındaki bıçakla Mehmet Bekir'i bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Bekir, olay yerine çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi
'ne götürüldü. Acil servite tedavi altına alınan Mehmet Bekir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis
, Bekir'i bıçaklayan İsmail Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:57 Kaynak: DHA
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