Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde lokanta işleten Suriye uyruklu Mehmet Bekir (23), tartıştığı İsmail Ç. tarafından bıçaklandı.

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde lokanta işleten Suriye uyruklu Mehmet Bekir (23), tartıştığı İsmail Ç. tarafından bıçaklandı. Bekir ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde   Cumhuriyet Mahallesi 11 Nisan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede lokanta işleten Suriyeli Mehmet Bekir ile İsmail Ç. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce İsmail Ç., yanındaki bıçakla Mehmet Bekir'i bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Bekir, olay yerine çağırılan ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servite tedavi altına alınan Mehmet Bekir, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, Bekir'i bıçaklayan İsmail Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:57 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Suriye, Mehmet Bekir, Şanlıurfa, Güncel
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