Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hafif yaralandı.

İddiaya göre, Muhammed Avas, Sırrın Mahallesi'nde karşılaştığı Suriyeli grupla tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Avas, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı Baba, Bebeğinin Cenazesini Adli Tıp'a Kucağında Taşıdı 2 Dilencinin Üzerinden Çıkan Paranın Miktarı Dudak Uçuklattı

Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 20:05:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]