Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hafif yaralandı.
Şanlıurfa
'da Suriyeli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hafif yaralandı.
İddiaya göre, Muhammed Avas, Sırrın Mahallesi'nde karşılaştığı Suriyeli grupla tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan Avas, 112 Acil Servis
ekiplerince Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:21 Kaynak: AA
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