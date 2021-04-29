Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Gözeli kırsal Mahallesi'nde meydan geldi. İki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Resul K., Orhan K., Yusuf K. ve Süphan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA