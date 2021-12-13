Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - Son Dakika

Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yapılan incelemede cesedin, Suriye uyruklu Selva Hinedi'ye (22) ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Merkez Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde sokakta yaralı bir kadın gören çevredekiler, durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.

Şanlıurfa 'da bıçaklanan Suriye uyruklu kadın hayatını kaybetti.

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