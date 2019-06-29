Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da biçerdöver yangını
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Şanlıurfa'da biçerdöver yangını

34 dakika önce

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöverde yangın çıktı.

Şanlıurfa'da biçerdöver yangını, System.String[]
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöverde yangın çıktı.
C.Ü'ye ait biçerdöver, Oymaağaç Mahallesi'ndeki bir tarlada buğday hasadı yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangını söndürdü.
Yangında biçerdöver kullanılamaz hale gelirken buğday tarlası da zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:53 Kaynak: AA
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