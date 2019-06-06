Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da biçerdövere sıkışan kişi öldü
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Şanlıurfa'da biçerdövere sıkışan kişi öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde biçerdövere sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da biçerdövere sıkışan kişi öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde biçerdövere sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Hasan Yılmaz (23), Buket Mahallesi'nde tarlada biçerdöverle hasat yaptığı sırada makinenin helezon kısmına saman sapları sıkıştı.
Yılmaz, çalışır durumdaki aracını temizleye çalışırken helezona kapılarak ağır yaralandı. Yakınları tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hasan Yılmaz'ın cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:37 Kaynak: AA
Hasan Yılmaz, Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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