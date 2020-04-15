Şanlıurfa'da bin 369 mahkum izne çıkarıldı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da bin 369 mahkum izne çıkarıldı
6 saat önce
Şanlıurfa'da bin 369 mahkum izne çıkarıldı TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'da cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyesine başlandı.
Şanlıurfa'da bin 369 mahkum izne çıkarıldı
ŞANLIURFA - TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'da cezaevlerindeki hükümlülerin tahliyesine başlandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Şanlıurfa'daki E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Akçakale Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bin 369 hükümlü izne çıktı. Mahkumların 31 Mayıs'a kadar izine çıkarıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:29 Kaynak: İHA
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