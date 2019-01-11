Şanlıurfa'da Bin Kişilik İşe 44 Bin Başvuru
11 dakika önce
Şanlıurfa'da bin kişilik işe 44 bin başvuruŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulundu.
Şanlıurfa
'da bin kişilik işe 44 bin başvuru
ŞANLIURFA'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü
'nde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulundu. İşe alınacak kişilerin isimleri, stadyumda yapılan kura çekimiyle belirlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı. Başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu. Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi. Kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:36 Kaynak: DHA
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