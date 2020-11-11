Şanlıurfa'da binlerce fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında Şanlıurfa'da fidan dikimi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe nefes" etkinliği 81 ilde eş zamanlı olarak saatler 11.11'i gösterdiğinde gerçekleşti. Şanlıurfa'da bulunan Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, 26 bin 860 fidan toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği 'Geleceğe Nefes' kampanyası Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsünde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Etkinlikte fidan diken Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentin orman bakımından Türkiye'nin en fakir illeri arasında yer aldığını hatırlatarak, ilin ormanlık alanını arttırmak amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü ve diğer kurum kuruluşların desteğiyle çalışmaların süreceğini aktardı. - ŞANLIURFA