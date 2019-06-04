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Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikramında uzun kuyruklar oluştu

1 saat önce

Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikramında uzun kuyruklar oluştu Şanlıurfa'da namaz sonrası tirit kuyruğuŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırsever bir aile tarafından binlerce kişiye tirit yemeği ikram edildi.

Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikramında uzun kuyruklar oluştu
Şanlıurfa'da namaz sonrası tirit kuyruğu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Ramazan Bayramı dolayısıyla hayırsever bir aile tarafından binlerce kişiye tirit yemeği ikram edildi. Tirit yemeğinden tatmak isteyen binlerce vatandaş uzun kuyruk oluşturdu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Topal ailesi tarafından Hızmalı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, bayram namazından çıkan vatandaşlara yöreye özgü olan ve geçmişinin Hazreti İbrahim'e dayandığı rivayet edilen tirit yemeği dağıtıldı. Binlerce kişi, ikramın yapıldığı evin çevresinde uzun kuyruklar oluşturdu. Aile üyelerinin dağıttığı tiridi alan vatandaşlar, alanda hazırlanan masalarda yemeklerini yedi. Aile fertlerinden Osman Topal, babalarından kalan tirit geleneğini uzun yıllardır sürdürdüklerini belirti. Topal, 5 bin kişiye tirit ikram ettiklerini belirti.
Tirit yemeğinden yemek için kuyrukta bekleyen vatandaşlar, sabırla beklediklerini aktararak, ikramda bulunan Topal ailesine de teşekkür etti.
Şanlıurfa'da binlerce kişiye tirit ikramında uzun kuyruklar oluştu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Şanlıurfa, Genel
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