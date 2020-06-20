Şanlıurfa'da binlerce öğrenci LGS sınavına girdi - Son Dakika

ŞANLIURFA'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava öğrenciler, koronavirüs önlemleri eşliğinde girdi.

Kentte aylardır LGS sınavına hazırlanan ortaokul 8'nci sınıf öğrencileri, sabah saatlerinde okullara geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla öğrenciler, okullara sadece bir refakatçiyle geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı karar doğrultusunda okul bahçelerine alınmayan veliler, dışarıda tel örgülerin ardında çocuklarını izledi. Sık sık çocuklarını yanlarına çağırıp tel örgü ardında onlara moral veren veliler, onların başarıları için dua etti. Öğretmenler bahçede sınav saatini bekleyen öğrencilerin sosyal mesafeye uyması için sürekli uyarılarda bulundu. Sınıflara sırayla alınan öğrenciler, sınavda terk döktü.