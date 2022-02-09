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Şanlıurfa'da bir adam sokaktan geçerken gördüğü mazgalı çaldı! O anlar kamerada - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir adam sokaktan geçerken gördüğü mazgalı çaldı! O anlar kamerada

09.02.2022 17:06

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan olayda sokakta yürüyen bir adam, gözüne kestirdiği mazgalı çaldı. O anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde iddiaya göre sokakta yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, yanından geçtiği mazgalın demirini çaldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde sokakta yürüyen şahıs, önce dönüp yanından geçtiği mazgal demirine baktı. Etrafı kontrol eden şahıs, daha sonra da demiri yerinden sökerek götürdü.

"ESNAFTAN RİCAM, ÇALINTI MALLARI ALMASINLAR"

Mahalle Muhtarı Mustafa Aslantaş, hırsızların insanları mağdur ettiğini belirterek, demirci ve hurdacıların Pazar kurarak bu tür şeyleri satın aldığını söyledi. Esnaftan hırsızların getirdiği malları almamalarını isteyen Aslantaş, "Bu günlerde Birecik ilçesinde çalınan rögar kapaklarına değinmek istiyoruz. Bu konuda halkımız ve belediyemiz mağdur durumda. Hurdacı arkadaşlar şu anda bir Pazar kurmuşlar. Bunları almamalarını rica ediyoruz. Çocuklarımız içine düşüyor. Pisliklerden dolayı tıkanıyor. Bu konuda biraz mağduruz. İlgili arkadaşlar ile vatandaşların biraz duyarlı olmalarını istiyoruz. Bunu gördüklerinde ilgili arkadaşlara bildirmelerini istiyoruz" dedi.

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Mahallede yaşayan vatandaşlar da gençlerin madde kullandıkları için hırsızlığa bulaştıklarını belirterek yetkililerin konuya el atmalarını istedi. Öte yandan Birecik Belediyesi'nin çalınan mazgal demirinin yerine yenisini koyduğu belirtildi.

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Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da bir adam sokaktan geçerken gördüğü mazgalı çaldı! O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bir adam sokaktan geçerken gördüğü mazgalı çaldı! O anlar kamerada - Son Dakika
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