Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı

15.03.2023 17:08

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle sel felaketi meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katında bulunan dairedeki 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kahreden haber sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde afetlerden yaşamını yitiren kişi sayısı 10'a çıktı.

Türkiye bugün Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen sel felaketi haberi ile sarsıldı. Deprem bölgelerini etkileyen sağanak yağışta feci bir tablo ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'DA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Şanlıurfa'da toplamda 11 kişi hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'DA DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dün gece bugün için kentte eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA "EVLERİ BOŞALTIN" ÇAĞRISI

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RABBİM BETERİNDEN KORUSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Rabbim beterinden korusun" dedi.

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Şanlıurfa, Adıyaman, Suriye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bir apartmanın bodrum katında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a çıktı - Son Dakika
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