Şanlıurfa'da bir bina karantinaya alındı - Son Dakika

Öte yandan, Eyyübiye ilçesinin Onikiler Mahallesi ile Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde iki binada uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Bu kapsamda, Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde bir kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle oturduğu binada 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Şanlıurfa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.

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