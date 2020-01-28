Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan ve üst katlara yayılan yangın dolayısıyla dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan ve üst katlara yayılan yangın dolayısıyla dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dicle Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada oturan bazı kişiler kendi imkanlarıyla çıkarken, kısa sürede üst katlara yayılan duman nedeniyle bazı bina sakinleri apartmanda mahsur kaldı.

Yoğun duman nedeniyle apartmanın damına çıkan bina sakinleri ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2'si çocuk 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Şanlıurfa, İtfaiye, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi
Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi Son Dakika: Manisa'da 4,7 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 04:10:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da bir binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]