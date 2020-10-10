Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın eşyaları kül etti - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, merkez Haliliye ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın giriş katında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evdeki eşyaların çoğu kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA