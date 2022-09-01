Yangın, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında ismi öğrenilmeyen Suriyeli aileye ait evde meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan evi görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri yanan eve yapılan müdahalesinin ardından söndürüldü. Evde çıkan yangın, maddi zarara yol açtı. ( DHA )

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA MUTFAKTA ÇIKAN YANGINI İTFAİYE SÖNDÜRDÜ - Son Dakika

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