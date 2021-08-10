Şanlıurfa'da bir grup çiftçi elektrik kesintilerine tepki göstererek yol kapattı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir grup çiftçi, uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle ürünlerinin kuruduğunu öne sürerek yol kapattı.

Şanlıurfa- Mardin Karayolu'nun Dağyanı Mahallesi'nde bir grup çiftçi, elektrik kesintileri nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü ileri sürerek traktörlerle yolu kapattı.

Bu sırada gruptaki bazı çiftçiler, çevrede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerine taş attı. Bunun üzerine 2 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık bir saat eylem yapan grup, jandarma ve polis ekiplerinin iknası sonucu traktörlerini çekerek yolu tekrar trafiğe açtı.

Eylem nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.