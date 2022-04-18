Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı

18.04.2022 12:29
Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan valizden 7 kilogram esrar çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan valizden 7 kilogram esrar çıktı.

Haliliye Mahallesi Peynir Pazarı girişindeki iş yerine gelen çalışanlar, binanın önüne bırakılan valizi görünce durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin çevrede önlem almasının ardından açılan valizde, paketlenmiş halde yaklaşık 7 kilogram esrar bulunduğu belirlendi.

Polis, çevredeki güvenlik kameralarından valizi bırakan şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında ise bina önüne gelen iki kişinin taşıdığı valizi bıraktıktan sonra buradan ayrıldıkları görülüyor.

Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı
Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı

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Şanlıurfa, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir iş yerinin önüne bırakılan valizden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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