Şanlıurfa'da bir kişi "maganda kurşunuyla" yaralandı
55 dakika önce
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir kişi nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:48 Kaynak: AA
'nın merkez Haliliye
ilçesinde bir kişi nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı
'ndaki bir mekanda bulunan Muhammed Emir B'ye (17), henüz kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen kurşun isabet etti.
112 Acil Servis
ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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