Şanlıurfa'da bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kişi Fırat Nehri kıyısında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Kuyucak Mahallesi'nde yaşayan Oktay Ayana'nın (23) eve dönmemesi üzerine ailesi, arama çalışması başlattı.
Aile fertleri, Ayana'yı, Fırat Nehri kıyısındaki kum ocağı yakınlarında yerde hareketsiz halde buldu.
Ailenin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ayana'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 22:53 - Kaynak: AA
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