Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını sopayla öldürdü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını sopayla öldürdü

02.05.2022 19:30
Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını sopayla öldürdü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını sopayla vurarak öldürdü.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişi tartıştığı babasını sopayla vurarak öldürdü.

İlçe kırsalında bulunan Karaca Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle babasıyla tartışan Kadir A. (16) Mehmet A'nın (50) başına sopayla vurdu.

Ağır yaralanan Mehmet A, olay yerinde düştü.

İhbar üzerine jandarma ekipleriyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet A'nın cenazesi, Suruç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kadir A. ise gözaltına alındı.

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Şanlıurfa, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı babasını sopayla öldürdü - Son Dakika


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