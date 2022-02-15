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Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

15.02.2022 20:43
Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesi Beykapısı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta çıkan ve ağır yaralanan Mustafa A'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kavgaya karıştıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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