Şanlıurfa'da bir kişinin tartıştığı eşi ve kızını öldürmesi
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tartıştığı eşi ve kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:02 Kaynak: AA
'nın Halfeti
ilçesinde tartıştığı eşi ve kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Hilali Mahallesi'nde dün eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye'yi E'yi (17) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan C.E'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı C.E. "Kasten adam öldürme" suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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