Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bir kişinin tartıştığı eşi ve kızını öldürmesi
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Şanlıurfa'da bir kişinin tartıştığı eşi ve kızını öldürmesi

9 dakika önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tartıştığı eşi ve kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir kişinin tartıştığı eşi ve kızını öldürmesi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tartıştığı eşi ve kızını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Hilali Mahallesi'nde dün eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye'yi E'yi (17) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan C.E'nin (43) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı C.E. "Kasten adam öldürme" suçundan nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa, Halfeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:02 Kaynak: AA
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