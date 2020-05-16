Şanlıurfa'da bir mahalle, firma çalışanları ve 9 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle, bir firma ve çalışanları ile 9 bina karantinaya alındı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birecik ilçesine bağlı kırsal Karababa Mahallesi, Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesi, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat, Yenişehir, Dicle, Esmer Çayır, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani, Tepe Mahallesi ile Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallerinde oturan birer kişinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Bu kişilerin yaşadığı Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nin tamamı ve ilgili mahallelerdeki 9 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.



Kararda Eyyübiye ilçesi 2. Organize Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir firma çalışanlarınca maske takılmaması, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmemesi ve pozitif çıkan vakanın diğer çalışanlar ile yakın temaslı olması nedeniyle ilgili firma çalışanları ve üretime 14 gün karantina tedbiri uygulandı. - ŞANLIURFA