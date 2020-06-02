Şanlıurfa'da bir mahalle ile 4 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir mahalle ile 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile 4 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir mahalle ile 4 bina karantinaya alındı, System.String[]

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ile 4 binada karantina uygulaması başlatıldı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaköprü, Eyyübiye, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.


Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Hilvan'ın kırsal Tutumlu Mahallesi ile Viranşehir'de 2, Eyyübiye'de 1, Karaköprü'de 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Karaköprü, Eyyübiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 11:23 Kaynak: AA

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