Şanlıurfa'da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler kapsamında Birecik ilçesinde kırsal Divriği Mahallesi ile Viranşehir ilçesinde 2, Haliliye ve Eyyübiye ilçesinde birer bina karantinaya alındı.



Öte yandan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Ohali Mahallesi ile Eyyübiye ilçesinde 3 ve Siverek ilçesinde 2 binada uygulanan 14 günlük karantina tedbiri uygulaması ise son buldu. - ŞANLIURFA