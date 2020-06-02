Şanlıurfa'da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hilvan, Eyyübiye, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Viranşehir'de 2, Karaköprü ve Eyyübiye'de birer binanın, Hilvan ilçesinde ise kırsal Tutumlu Mahallesi'nin tamamının 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.



Öte yandan, Eyyübiye ilçesinde 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi. - ŞANLIURFA