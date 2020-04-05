Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir mahalle ve bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Akçakale ilçesinin Narlıova Mahallesi ile merkez Karaköprü ilçesinin Şenevler Mahallesi'ndeki bir binada, birer kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan mahalle ve binada, güvenlik güçlerince önlem alındı.