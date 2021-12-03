Bu arada, soygun girişim anları iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Soygun girişiminden 30 dakika sonra zanlı A.A. (29) silahıyla yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, eşkalini belirledikleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Hayati Harrani Caddesi'ndeki markete giren şüpheli, kasaya gelerek market çalışanı kadına yanında bulundurduğu silahı doğrulttu ve yazar kasada bulunan paraları istedi.

Şanlıurfa 'nın Eyyübiye ilçesinde, bir marketteki silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! ŞANLIURFA - Bir marketteki soygun girişimi güvenlik kamerasında - Son Dakika

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