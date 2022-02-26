Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bir müzik öğretmeni, öğrencilerle sıra gecesi düzenledi

26.02.2022 09:02

Şanlıurfa'da görevli müzik öğretmeni Betül Ulutaş, öğrencileri yaşadıkları yerle bütünleştiren bir derse imza atarak büyük beğeni topladı.

Şanlıurfa'da görevli müzik öğretmeni Betül Ulutaş, çocuklara hem yaşadığı çevreyi tanıtmak amacıyla hem de farklı bir etkinlik düzenleyerek dersi eğlenceli bir hale dönüştürdü. Öğretmen Ulutaş ve öğrencileri, yaptığı sıra gecesi etkinliğinde türküler söyledi, çiğ köfte yoğurdu, oyunlar oynadı.

VİDEO SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Betül öğretmenin "Urfa'da öğretmen olmak Sıra gündüzü yapmayı gerektirir" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Video için "Şanlıurfa'da müzik dersi böyle olur" şeklinde yorumlar yapıldı.

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