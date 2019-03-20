Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Bir Otomobilde 6 Tabanca Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Bir Otomobilde 6 Tabanca Ele Geçirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde durdurulan bir otomobilde 6 tabanca bulundu.

Şanlıurfa'da Bir Otomobilde 6 Tabanca Ele Geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde durdurulan bir otomobilde 6 tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akçakale- Ceylanpınar kara yolunda asayiş uygulaması yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, bagajda bulunan stepneye gizlenmiş halde 6 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki H.Ç, A.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.Ç. ve A.Ö. tutuklanırken, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Ceylanpınar, Akçakale, Şanlıurfa, Güncel
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