Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı.



Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Suruç, Birecik, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadelede yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Viranşehir'de Işıldar Mahallesine bağlı Usluca Sokak ile 3 bina, Suruç'ta 2, Eyyübiye, Birecik ve Siverek ilçesinde birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.



Öte yandan, Siverek'te 2 Karaköprü' de 1 bina ve Viranşehir ilçesinde kırsal Burç Mahallesi'nde uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdirildi. - ŞANLIURFA