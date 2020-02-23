Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçen PKK/YPG'li bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçen PKK/ YPG'li bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/YPG'li bir terörist, Suriye sınırını geçerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Teröristin ikna yoluyla teslim olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:51 Kaynak: İHA
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