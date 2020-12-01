Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/ YPG içinde faaliyet gösteren mensuplarının örgütten kaçışı sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki örgütün barınma alanlarından kaçan terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.