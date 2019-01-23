Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir terörist yakalandı.
Şanlıurfa
'nın Hilvan
ilçesinde bir terörist yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince Hilvan ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG üyesi bir terörist yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terörist, tutuklandı.
Zanlının 5 yıl önce kırsal alanda terör örgütüne katıldığı ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:25 Kaynak: AA
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