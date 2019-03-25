Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı

35 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PYD/PKK mensubu terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PYD/PKK mensubu terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Zanlının, güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Suriye, PKK, Şanlıurfa, Güncel
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