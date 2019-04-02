Şanlıurfa'da Bir Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist, silahı ve mühimmatıyla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PYD/PKK mensubu terörist, silahı ve mühimmatıyla yakalandı.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.



Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.



Teröristin üzerinde yapılan aramada ise bir uzun namlulu silah ile 39 adet fişek ve bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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