Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:14 Kaynak: AA
PKK, Suriye, Şanlıurfa, Güncel
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