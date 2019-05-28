Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
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Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:14 Kaynak: AA
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.
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