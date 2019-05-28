Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda giriş yapmak için teşebbüste bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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