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Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/ PKK'lı bir terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi silahıyla sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:50 Kaynak: AA
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