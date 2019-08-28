Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde PYD/PKK'lı bir terörist yakalandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:50 Kaynak: AA
'nın Suriye
sınırındaki Ceylanpınar
ilçesinde PYD/ PKK
'lı bir terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi silahıyla sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarmaya Komutanlığına götürüldü.
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