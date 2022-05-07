ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

07.05.2022 15:51

Şanlıurfa'da bir tırda kaçak sigara ele geçirilmesiyle ilgili sürücü tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir tırda kaçak sigara ele geçirilmesiyle ilgili sürücü tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir tır durduruldu.

Araçta yapılan aramalarda, kaçak 22 bin paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Bir tırda 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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