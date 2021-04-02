Şanlıurfa'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Ekipler, "uyuşturucu ticarete yapma" suçundan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Tırda dedektör köpekle yapılan aramada, 62 pakette 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri bir tırı Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nda durdurdu.

Şanlıurfa 'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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