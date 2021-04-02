Şanlıurfa'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri bir tırı Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu'nda durdurdu.
Tırda dedektör köpekle yapılan aramada, 62 pakette 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.
Ekipler, "uyuşturucu ticarete yapma" suçundan bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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