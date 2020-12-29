Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Ekipler, tırda yaptıkları aramada 12 parça halinde zulalanmış 66 kilo 150 gram skunk ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Şanlıurfa 'da bir tırda 66 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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