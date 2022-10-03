Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu maddi kullanımı ve satışına yönelik denetimler devam ediyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da yolcu otobüsünde 4 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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