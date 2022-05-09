Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı

09.05.2022 12:43
Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde önceki gün birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde önceki gün birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi'nde 7 yıldır birlikte yaşadığı Hülya E'yi (42) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet A'nın (59) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Birlikte yaşadığı Mehmet A. ile 7 Mayıs'ta çıkan tartışma sonrası silahla vurulan Hülya E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, zanlı polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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7 yıldır birlikte yaşıyorlardı! Cani adam dini nikahlı karısını tabancayla katletti 7 yıldır birlikte yaşıyorlardı! Cani adam dini nikahlı karısını tabancayla katletti

Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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