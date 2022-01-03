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ŞANLIURFA - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

03.01.2022 12:40

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan bisiklet hırsızlığı, binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan bisiklet hırsızlığı, binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmana giren kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bina sakini Ahmet Güney'e ait bisikleti alarak kayıplara karıştı.

Bisikletinin olmadığını fark eden Güney, durumu polise bildirdi. Ekiplerin binanın güvenlik kameralarını incelemesinde bisikletin çalındığı belirlendi.

Polis, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, binanın bahçe tarafından gelen bir kişinin, kapıda çevresini kontrol ettikten sonra apartmana girdiği, kısa sürede apartmandan bir bisikletle çıktığı ve bisiklete binerek uzaklaştığı görülüyor.

ŞANLIURFA - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
ŞANLIURFA - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
ŞANLIURFA - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

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Bahçelievler Mahallesi, Ahmet Güney, Şanlıurfa, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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