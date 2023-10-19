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Şanlıurfa'da Bisiklet Sürerken Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da Bisiklet Sürerken Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı

Son Güncelleme: 19.10.2023 13:17

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk, bisikletin demir direksiyon kolunun kasık bölgesine saplanması sonucu yaralandı. Sağlık durumu iyi olan çocuğun ailesi, yetkililerden başıboş köpek sorununa çözüm bulmalarını istedi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bisikletiyle seyir halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk dehşeti yaşadı. Köpeklerden korktuğu için panikleyerek bisikletten düşen çocuğun kasık bölgesine direksiyonun demir kolu saplandı.

DİREKSİYON VÜCUDUNA SAPLANDI

Ceylanpınar ilçe merkezinde bisiklet süren 13 yaşındaki Hasan Uslu, bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin üzerine saldırmasıyla panikleyen çocuk bisikleti ile birlikte yere düştü. Bisikletin demir direksiyon kolu kasık bölgesine saplanan Uslu yaralandı.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun ailesi, yetkililerin başıboş köpek sorununa çözüm bulmalarını istedi.

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şanlıurfa'da Bisiklet Sürerken Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Bisiklet Sürerken Köpek Saldırısına Uğrayan Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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