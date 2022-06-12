Şanlıurfa'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren biyokütle enerji santralinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, santralin deposu ve bahçesindeki mısır koçanlarına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Şanlıurfa ve Mardin'den çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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