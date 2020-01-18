Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi

7 saat önce

Şanılurfa'nın Bozova ilçesi kırsalında polisin kovalamacası sonucunda 20 kilo C4 patlayıcı yüklü araç ele geçirildi.

Şanlıurfa'da bomba yüklü araç imha edildi, System.String[]

Şanılurfa'nın Bozova ilçesi kırsalında polisin kovalamacası sonucunda 20 kilo C4 patlayıcı yüklü araç ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yaslıca Mahallesi yakınlarında bir araç şüphe üzerine polis tarafından durdurulmak istendi. Yaşanan kovalamacanın ardından araç durdurulurken içerisinde yaklaşık 20 kilo C4 patlayıcı bulundu. Patlayıcılar kontrollü bir şekilde imha edilirken olayla ilgili M.M isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Yaslıca, Bozova, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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