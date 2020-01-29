Şanlıurfa'da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama

12 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 20 kilo C4 patlayıcı taşıyan ve eylemde kullanılacağı öne sürülen araç ile ilgili adliyeye sevk edilen 11 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Ocak günü Bozova ilçesine bağlı kırsal Yaslıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Polis ekipleri, gece Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun 50'nci kilometresinde durdurduğu otomobilde 20 kilo C4 plastik patlayıcı ve elektronik düzenekler bulunduğunu tespit etti. Kara yolunun ulaşıma kapatılmasının ardından otomobil, bomba imha uzmanlarınca kontrollü şekilde imha edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M.'nin ifadesi ve istihbari çalışmanın ardından polis, kentte eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 10 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3'ü kadın 11 kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. ile M.M. "Silahli terör örgütüne üye olmak" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" suçlarından tutuklandı. 9 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

(İHA)

Şanlıurfa, Adıyaman, Bozova, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu
Esenyurt'ta taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga Adana'da bir garip olay! Cesetle yolculuk polisi alarma geçirdi Adıyaman'daki Arsenia Ören Yeri'ne deprem sonrası uyarı tabelası koyuldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:32:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da bombalı araç olayına ilişkin 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]